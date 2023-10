ÕL VIDEO | AUS ÜLESTUNNISTUS! Brigitte Susanne Hundi raamatuesitlust juhtinud Mart Sander: ta oleks pidanud teise teekonna valima!

„Ma nägin teda esmakordselt televiisorist kui ta mängis „Doktor Silvas“ ja oli veel täiesti tundmatu tüdruk. Võtsin temaga ühendust, kirjutades, et ta on väga täpne näitleja ja võiks mu järgmisesse projekti tulla. See järgmine projekt oli telesari „Litsid“, kuhu me teda kutsusime, siis ta ikkagi ei saanud tulla,“ sõnab Sander, kes on umbes viis korda Brigittele erinevaid rolle pakkunud, aga too pole ühtegi pakkumist vastu võtnud. „Mulle tundubki, et ta on teinud filme kõigi filmitegijatega peale minu. Kavatsen täna õhtul uurida, milles on asi,“ tõdeb ta.