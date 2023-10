Ütled „Dagö“, mõtled „Lauri Saatpalu ja laulutekstid“

„Kui ma mõtlen Dagö peale, siis ma mõtlen Lauri ja laulutekstide peale,“ tunnistab Lenna Kuurmaa, kes on ka ise aastaid tagasi koos Lauri Saatpalu ja Dagöga mööda Eesti tuuritanud. Sõnad ja solisti karisma on kolleegide-muusikute meelest need kaks vaala, kes on Dagö vedanud terve ja toimekana välja 25. sünnipäevani. Kolmanda vaala pealkiri võiks olla Intellektuaalsem Rokk.