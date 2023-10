27 AASTAT LAHENDAMATA KURITÖÖ: Tupac Shakuri mõrvas süüdistatav mees astus kohtu ette

Neile, kes on end aastate jooksul Tupaci mõrvalooga kursis hoidnud, ei pruugi South Side Compton Cripsi nimelisse jõuku kuuluva Duane Keith „Keffe D“ Davise nimi võõras olla. 2011. aastal avaldas üks endine Los Angelese politseinik 2009. aasta ülekuulamise transkriptsiooni, kus Davis tunnistas oma rolli räppari mõrvas ja ütles, et päästikule oli vajutanud tema nõbu Orlando „Baby Lane“ Anderson. Anderson tapeti 1998. aastal. Davis on oma kuriteo üles tunnistanud nii teles, Youtube'i videos kui ka oma mälestusteraamatus „Compton Street Legend“, ehkki lugu on aastate jooksul veidi muutunud.