Režissöör Ergo Kuld: „Kui pidin hakkama suhtlema tuntud ja tunnustatud näitlejatega, näitas sotsiaalfoobik mu sees punast tuld: sa oled vales kohas, mees!“

„Võtteplats pole alati olnud minu jaoks meeldiv ja turvaline koht, oli periood, mil tundsin, et ma pole piisavalt hea selles, mida ma teen,“ tunnistab filmi- ja seriaalirežissöör Ergo Kuld, et karjääri algusaastad olid talle üsnagi ebamugavad. „Kes olen mina, et öelda lava- ja telelegendile, kuidas ta peaks kaamera ees liikuma ja millise ilmega teksti andma? Küsimus polnud juhise sisus või oskuses, kuidagi oli vaja ajust käsklus häälepaelani toimetada. See osakond töötas puudulikult. Lihtsam oli kaamera taha varjuda ja loota parimat.“