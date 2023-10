VIDEO | Karmen Pedaru: välismaal käivadki inimesed pidžaamades igal pool, Eestis pole sellega veel harjutud

„Viimased kolm päeva on olnud minu jaoks ebareaalsed, olen sõnatu,“ räägib elevil tippmodell Karmen Pedaru. Nimelt avati 12. oktoobri õhtul meeleoluka pidžaamapeoga Tallinna Kaubamaja Naistemaailmas tema disainitud ehtsast Mulberry siidist valmistatud pidžaamade pop up pood. Uurisin Karmenilt, kes on varasemas intervjuus „Hommikusöök staariga“ rääkinud avameelselt ärevushäiretest ja unetusest, kuidas on lood täna tema unega. Kas luksuslik siid aitab tõesti paremini magada?

