NAISTE LAHING: Jüri Arraku viimseks puhkepaigaks sai Rahumäe asemel Metsakalmistu

„Nii nagu kiviristile on kirjutatud: „Jüri Arraku pere“. Ja nagu ma olen vahel öelnud, et kohtumiseni,“ on kunstnik Jüri Arraku viimased sõnad 2007. aastal valminud dokfimis „Jüri Arrak ja kivine rist“. Ilmselge vihje, et aasta tagasi igavikku lahkunud kunstnik soovis ka ise saada kunagi maetud oma kiviristi alla. Ometi see 16 aasta tagune soov ei täitunud.