Bruce Willise vanal sõbral on "Visa hinge" staari seisundi kohta kurvad uudised

Caron rääkis New York Postile, et alates eelmise aasta märtsist, mil Bruce Willisel diagnoositi afaasia (ja hiljem dementsus), on ta püüdnud vanal sõbral iga kuu külas käia. „Nii usin ma alati pole, aga ma tõesti püüan tema ja ta naisega [Emma Heming Willis] rääkida ja tema kolme vanema lapsega käin ma samuti vahel läbi. Olen kõigest hingest püüdnud Bruce'i elus edasi figureerida.“