Teletupsude legendaarne Titapäike saab emaks

Nüüdseks kahekümnendates eluaastates Jess Smithi võis näha aastatel 1997-2003 „Teletupsude“ igas osas. Televisiooni kuulsaim beebi sai temast täiesti juhuslikult: „Teletupsude“ produtsendid olid pöördunud kohalikku haiglasse ning küsinud, ega nad ei oska soovitada mõnd naerusuist beebit. Jess on rääkinud, et võtete ajal istus tema isa kaamera taga ja mängis lelude ja autodega, et teda naerma ajada.