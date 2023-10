GALERII | Vaata, kes olid kohal! Pitsi- ja ehtedisainer Piret Kartus esitles uut aksessuaaride kollektsiooni

Piret Kartuse sõnul paneb tema kureeritud esitlus vaatajat eelkõige unistama. „Uue kollektsiooni esitlus on üles ehitatud näituse vormis ja mida ilmestavad erinevad installatsioonid. Samal ajal on tegemist ka popup-butiigiga, kus külalistel on võimalik endale šikke kingitusi teha või eratellimusi sisse anda. Minu slogan on „The Story is...“, mis kannab endas sõnumit, et igal esemel on alati oma lugu. Jagan neid alati meeleldi ja iga viimase kui detailini,“ sõnab Piret Kartus ning rõhutab, et iga aksessuaari on limiteeritud koguses, mille määrab materjali eksklusiivsus ja kättesaadavus.