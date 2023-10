ÜLE 40 HITI! Suvel surmasuus vaakunud Madonna alustab laupäeval suurejoonelist maailmaturneed

View this post on Instagram

Tuuri muusikaline juht Stuart Price kinnitas BBC intervjuus, et 65aastane Madonna on haigusest täiesti paranenud ja tippvormis. „Lavale astuv inimene näeb välja vapustav, kõlab vapustavalt, esineb vapustavalt,“ lubas Price.

Kõmuväljaanded kirjutasid juulis, et Madonna oli leitud oma New Yorgi kodust teadvusetuna ning teda tuli intubeerida. Väidetavalt süstis kiirabi kuue lapse emale Narcani, mida tavaliselt kasutatakse üledooside puhul, kuid tema puhul tehtud seda septilise šoki tõttu. Anonüümseks jääda soovinud lähedale rääkis Daily Mailile, et nad olid valmis juba kõige hullemaks - selleks, et arstidel ei õnnestu Madonna elu päästa.

Lauljanna ise võttis sõna alles mitu nädalat pärast tervisekriisi, kirjutades Instagramis, et on paranemas. „Tänan teid oma positiivse energia, palvete ning tervendavate ja julgustavate sõnade eest. Olen teie armastust tundnud,“ kirjutas Madonna. „Olen paranemas ja tohutult tänulik kõigi õnnistuste ees oma elus.“

Price ütles, et kolmekuulist viivitust kasutati vaatemängu lihvimiseks, sest Madonnal on oma tiimile väga kõrged ootused. Madonna esimene edetabelihitt oli 1984. aastal „Holiday“. Nüüdseks on hitte kogunenud üle 70. Price'i sõnul on Madonna loo jutustamiseks kasutatud nelja aastakümne jagu arhiivimaterjali ja stuudiosalvestisi. Kahetunnisel sõul kõlab üle 40 laulu, kuid hitt ei pruugi tähendada üksnes laulu. „Hitt võib olla ka rõivas, video või arvamusavaldus.“ Mõni hitt on kontserdil põimitud teise laulu sisse, mõni moodustab kahe etteaste vahel silla.