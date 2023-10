„KINOSAADE“ 216. OSA | Kas „Saag 10“ on tõesti aasta parim õudusfilm?

„Kinosaate“ 216. saates arutavad Ragnar, Henryk ja Raiko nende filmide ja seriaalide üle, mida on nad vahepeal koduste vahendite (Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ jne) abil vaadanud („Gen V“, „Castlevania: Nocturne“, „Ahsoka“, „A Playthrough of a Certain Dude’s VRMMO Life“, „All Quiet on the Western Front“, „The X-Files“ jpm!)

Raiko: „Gen V“ (2023), „Castlevania: Nocturne“ (2023), „A Playthrough of a Certain Dude’s VRMMO Life“ (2023), „The Rising of the Shield Hero“ (2019), „Berserk of Gluttony“ (2023), „The World God Only Knows“ (2023)