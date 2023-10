VÄÄRT KRAAM! Tina Turneri hüvastijätukiri maailmale. Dokumentaalfilmi „Tina piiratud“ seansid alustavad juba täna õhtul

Moodsa muusika üks säravamaid tähti ja R&B kuninganna Tina Turner on valitsenud muusikamaailma edetabeleid aastakümneid. Tema pärandit on võimatu üle hinnata, sest tema looming on aegumatu ja kõlab tänase päevani omanäoliselt ja värskendavalt. Oli ainult üks ja ainus Tina Turner, sest kahjuks legendaarne lauljanna suri 83-aastaselt selle aasta mais.

Suurepärane dokumentaalfilm „Tina” on rännak läbi muusikaajaloo mitme aastakümne, aga mis kõige huvitavam – see on rännak ühe suure looja hinge. Filmis on palju enne nägemata kaadreid Tina elust ning tegemist on ka Tina viimase etteastega kaamerate ees. Tegemist on tõelise hüvastijätukirjaga tervele maailmale, tema perele ja fännidele.