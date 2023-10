HÜVA NÕU | Liiga palju virvarri elus? Selle tseremooniaga jõuad hetkega rahuseisundisse ja kohalollu

Enesearengu edasiviija Keijo Tismus tõdeb, et tema elus on olnud viimasel ajal palju virr-varri ja ta on seda tajunud ka ümberringi maailmas. Ta sattus kogema kogema üht tseremooniat ja jõudis hetkega rahuseisundisse ja kohalollu. Tseremoonial tuli ka teadmine, et just seda rahu, vaikust ja kohalolu ongi inimestel praegu vaja. Et saaks maha kerida oma igapäevased mõtted ja nautida hetke.