Mihkel Mutt: „Mati Unt oli töösõltlane, suhtesõltlane, kiitusesõltlane ja muidugi alkoholisõltlane. Ta põletas oma elu, ise seda teadmata.“

Mutt paigutab Undi kirjanikuna Eesti kõigi aegade esikümnesse. Tema hinnangul oli Unt kirjanikuna kõvem kui lavastajana. „Aga teen nüüd kiriku keset küla ja väidan, et kõige kõvem oli ta hoopis kultuurikriitikuna ja -vaatlejana,“ räägib Mutt. „Tõsi, see tema külg torkab silma kitsamas ringis. Undil oli kolm väga olulist omadust. Esiteks tabas ta mingi naiseliku intuitsiooniga kohe asja tuuma, teiseks oskas ta seda selgelt ja elegantselt väljendada, kolmandaks oli ta intellektuaalselt aus. Ütles kõik ära, aga nii, et see kedagi ei solvanud.“