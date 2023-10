TALLINN FASHION WEEK TULEB TAAS! Anu Kikas annab aru ehk kevadise moenädala skandaali õppetunnid: „See kõik sai alguse nii totakast pisiasjast...“

Tallinn Fashion Weeki peakorraldaja Anu Kikas on eelistanud aastaid toimetada eesriide taga ega pole kunagi püünele kippunud. Kuid siis, kui kevadel tabas moenädalat kriitikatulv, teatas peakorraldaja aru pärivatele ajakirjanikele, et pole avaliku elu tegelane ega soovi intervjuusid anda. Nädal enne sügisest moenädalat tuli Kikas siiski ajakirjanike ette ning lubas endalt kõike küsida. Kas kevadel üles astunud häälekad kriitikud on tuleva nädala osas lootusrikkad või skeptilised?