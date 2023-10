„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Gameboy Tetris: köök ja naine on erinevad maailmad. Köögis peab olema mees!

Ma enne elasin tükk aega kesklinnas ja seal ei olnud isegi naabritega suhted nii soojad, kui siin Koplis. Kõik on teistmoodi. Nii kodune ja lihtne on täna. Siin rajoonis on okei, kui naabrid koputavad uksele ja küsivad või räägivad midagi. See on täiesti normaalne ja nii peakski olema. Me ei saa olla ju võõrad, kui elame samas majas.