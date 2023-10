ÕL TV | Robin Valting ja Andrei Zevakin: on suur kompliment, kui 76aastane naisterahvas vaatab saadet, kus kõik on noored

Miks meestele andestatakse palju rohkem kui naistele? Kui naine on kepimaias... ma ei tea, siis…

R: Ma tean ühte L-tähega sõna.

See on nii kurb. Aga kui mehe kohta öeldakse kepivend, siis mõeldakse, et ohoo – mida rohkem tal on naisi, seda kogenum ta on, see on äge.

R: Asi ei ole kogemuses, vaid selles, et me väärtustame ühiskonnas asju, mida on raske kätte saada. Keskmisel mehel on tunduvalt raskem leida kaaslast kui keskmisel naisel. Me väärtustame naisi väga kõrgelt. Sealt tulevadki mängu väärtused. Kui mees on olnud paljude naistega, peab temas olema midagi, mida naised tahavad.

Ja kui naine on olnud paljude meestega, siis see on lihtsalt jõle?

R: Oleneb, kust otsast vaadata.

Alumisest otsast ikka.

