Edgar Savisaare viimaste aastate abiline: „Mina vastutasin tegelikult tema elu eest.“

„Mina olin see, kes istus arstidega laua taga või telefonis – mis me teeme, kuidas me teeme –, mitte lapsed. Mina olin seal. Mina vastutasin tegelikult tema elu eest,“ ütleb Edgar Savisaare viimaste aastate abiline. Tal valmis sellest perioodist raamat, mille autori kohal seisab nimi Carol Madisoo.