HÜVA NÕU | Nüüd on hea hetk ka tegelikult elama hakata – teha, mida tegelikult teha tahame ja viia ellu muudatused

Keerulised ajad on paljudele tekitanud ärevust homse päeva ees. Hääleterapeut Uria Tsur, kes on juba teist korda Eestis, läheneb sellele ehk teisiti... Ta ütleb, et praegustel aegadel ütlevad inimesed, et ei või iial teada, mis homme juhtuda võib. Aga see teadmatus homse ees annab inimestele tõuke teha seda, mida nad päriselt tahavad ja ellu viia muutusi, mida nad on aastaid soovinud. Miks? Sest oleme kaotanud illusiooni, et meil on piiramatult aega.