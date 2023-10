SÜGISE ARMUHOROSKOOP | Kaljukits tahab end voodis turvaliselt tunda

Kaljukitsed võivad olla mõnevõrra tuima ja tõsimeelse mainega, kuid voodis neil särtsust puudu ei jää. Ega neil ilmaasjata sarvekesi peas pole! Oled diskreetselt pühendunud maistele rõõmudele ja seksuaalsus pakub sulle nii mõnu kui ka vabanemisvõimalust. Voodi on sulle turvapaik, kus saad lõõgastuda, kuid sa pead end turvaliselt tundma. Selleks aga, et nautida piire avardavat ja ego lahustavat seksi, pead õppima anduma ja alistuma. Õnneks aitab tähtede seis sul tänavu astuda esimesi samme oma õrna keha usaldamiseks teise inimese hoolde. Kui soovid ja oled valmis, võib see teekond pakkuda sulle ebamaiseid elamusi.