SÜGISENE ARMUHOROSKOOP | Ambur vajab uusi seksuaalhorisonte

Kui mõni horoskoobimärk vajab uusi seksuaalhorisonte, siis oled see sina, Ambur. Mitte alati pole sul lihtne eluterveid ja õnnelikke intiimsuhteid säilitada. Suvel leidsid loodetavasti värsket enesekindlust oma soovide elluviimiseks. 29. septembri täiskuu sinu märgis peaks joone alla tõmbama pool aastat kestnud ringivaatamisperioodile. Ole enda vastu aus: mida sa tahad, mida sa vajad? Oma soovide tähtsuse järjekorda asetamine on tõepoolest oluline. Vaja on endale truuks jääda.