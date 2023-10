SÜGISE ARMUHOROSKOOP | Skorpionit võib lummata vanem partner

Eelmine aasta võis Skorpioni südant küll väntsutada, kuid andis ka mõne õppetunni. Tunned, et segaste ja dramaatiliste afääride asemel oled võimeline hingekosutavaks ja stabiilseks intiimeluks. Peaasi on lubada endale haavatavust – see on sulle endiselt raske. Ent sa märkad, et lähedusest tulev nauding mõjub kui uusaastasaluut.