SÜGISE ARMUHOROSKOOP | Kaksiku salatunded võivad prahvatada

Hoolimata sõnaosavusest ja särtsakusest võivad Kaksikud olla oma soovide väljendamisel kidakeelsed, lausa häbelikud. Kuidas ületada silda vaimse ja füüsilise vahel? Kuidas vaigistada meelt, et see laseks su loomalikkusel valla pääseda? Muutlikkus on Kaksikute firmamärk, kuid mida sa avastad enda kohta, kui paned vastu kiusatusele kohaneda oma partnerite fantaasiatega ja söandad omaenda fantaasiad välja pakkuda?