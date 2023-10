FÄNNID AHASTUSES: Eesti näitlejate osalusel valminud menuseriaalile tehakse lõpp

View this post on Instagram

Kuid fänne on seriaalil üle maailma hulgi ning Briti veebikülje Metro teatel on paljud ahastuses, et nende lemmikute teekond järgmisel aasta kolmanda hooaja järel lõpule jõuab, nagu Netflix hiljuti teada andis. „Võimalik, et ma tühistan Netflixi tellimuse,“ kirjutas keegi fänn sotsiaalmeedias. „Ainult kolm hooaega? Kui nõme,“ pahandas teine.

Seriaali kaaslooja Jeb Stuart ütles väljaandele Variety, et on tänulik kolme hooaja eest, mis ta on saanud peategelaste Leifi, Haraldi ja Freydise lugusid pajatada. „Teadsin algusest peale, et tahan näidata, kuidas kolm kõige kuulsamat viikingit arenesid nendeks kuulsusteks, keda me tänapäeval teame, ja seda me olemegi teinud.“