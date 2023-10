Kas Pugatšova ja Galkin on koos lastega Iisraelist põgenenud?

Koomik ja telestaar Galkin oli esimesi Vene avaliku elu tegelasi, kes Ukraina vastu algatatud sõja suhtes sõna võttis. Kuulus abielupaar siirdus sõja alguses oma kaksikute Liza ja Harryga Iisraeli, kuid Pugatšova kinnitas, et see pole põgenemine ja et ta naaseb. 2022. aasta suve veetsid nad Lätis, sügisel tuli Alla koos lastega Venemaale tagasi, et kaksikud saaksid kooliteed jätkata. Ent kui Vene võimud kuulutasid Galkini välisagendiks, tegi diiva võimsa avalduse, milles nimetas Putini-meelseid venelasi orjadeks. Õige pea siirdus kuulus paar koos lastega Iisraeli.

Portaal Unian.net kirjutas hiljuti, et Galkin ja Pugatšova tabati koos lastega Ben Gurioni lennujaamast - nad olevat sõja jalust põgenenud. Selle tõestuseks avaldas portaal ka lennujaamas tehtud foto, mis paistis tõepoolest Galkinit kujutavat.

Kuid Galkin tegi sel esmaspäeval Instagramis pika videopöördumise, milles kinnitas, et tema ja Alla on koos lastega endiselt Iisraelis. Galkin ütles, et otsustas video teha, lükkamaks ümber muret tekitavaid kuulujutte. „Piirkonnas, kus me elame, on praegu suhteliselt rahulik,“ rääkis Maksim.

Ta ütles, et nad Allaga on juba mitu aastat Euroopa Liidu kodanikud ja neil on seega valida 27 riigi seast, kus elada. „Meie aga valisime Israeli, sest ma armastan seda riiki väga ja meil on siin rahulik olla ja siin me pole võõrad.“ Galkin on ema poolt juudi päritolu. „Täna, neil rasketel aegadel, oleme siin ja ei kavatse kuhugi minna, kuigi see võimalus on täitsa olemas. Lennujaamad on lahti ja reisid toimuvad. Meie pere tahab Israeli rahvast toetada.“

Galkin lisas, et Iisraeli rahva patriotism tuleb südamest. „Te võite näha uudistes et lennujaam on täis ja seal valitseb väidetavalt mingi kaos, kuid kõik on üsna rahulik. Need on turistid, nad lendavad tagasi koju. Kohalikud ei põgene kuhugi, ei jookse. Pigem tulevad teistest kohtadest et toetada oma rahvast. Ka meie püüame kõike võimalikku teha, et aidata.“