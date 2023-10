TAAS ÕNNELIK! Tšellist Silvia Ilvese uus kallim on sakslasest muusik: „Õpin elama armastuses, kus mees on suure osa ajast eemal.“

Punases ballikleidis lavale liuelnud Silvia Ilves tunnistas enne etteastet publikule, et tema hingevärin on reaalne ja ta ei tea, kas suudab üldse laulu lõpuni esitada, sest see on sügavalt isiklik. Ta laulaks justkui enda isiklikust elust, mis on kui muinaslugu muusikas.