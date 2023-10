„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Eesti kuumimad juutuuberid Andrei ja Robin: läksid välja, paljud astusid juurde ja tahtsid rääkida, siis oli kihvt küll, aga õhtu lõppes ikka ema juures madratsi peal

Eesti populaarseimad juutuuberid Andrei Zevakin ja Robin Valting väisasid suve lõpus Ameerika Ühendriike. Seigeldi Ameerika idarannikult läänerannikule ning sellest sündis ka vahva teleseriaal. Kas vanad rännumehed Kristjan Jõekalda ja Teet Margna peaks värisema, et tegusad noored nende marjamaale trügivad? Aga me ei rääkinud Suveterrassil ainult poiste rännakutest, vaid ka nende teekonnast kuulsuste konnatiiki. Miks nad panevad puid alla teistele kuulsustele? Kui palju armastavad Andrei ja Robin raha? Kas kuulsus on neile pähe hakanud? „Sõidame bemmi ja mersuga. Elame ägedat elu! Parimat elu ei oska ette kujutadagi,“ naeravad nad.

