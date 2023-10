ÕL VIDEO | LÕPURASE KAASA OOTAS KODUS! Televaatajate lemmikuks osutunud Ant Nurhan: tütar ja naine ütlesid, et kui koju tuled, siis ainult finalistina

Ant esines esimest korda eesti keeles, mis lõi nii televaatajad kui ka kohtunikud pahviks. „See võttis palju harjutamist. Ma tunnen, et türgi keel on enam-vähem sarnane tähestiku mõttes. Mul oli natuke eelis. Polnud muidugi lihtne asi, aga harjutasin palju. Tean, et mingis kohas oli aktsenti paista. Oli raske, aga lõpuks tuli hästi,“ rääkis Ant.