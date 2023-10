„KINOSAADE“ 215. OSA | Tulnukaröövi film „No One Will Save You“ ja Eesti noortedraama „Tume paradiis“

„Kinosaate“ 215. saates arutavad Ragnar, Henryk ja Raiko nende filmide ja seriaalide üle, mida nad on vahepeal koduste vahendite (Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ jne) abil vaadanud („Silenced“, „No One Will Save You“, „Stargate“ jpm!).

Raiko: „No One Will Save You“ (2023), „Stargate“ (1994), „Stargate SG-1“ (1997)

Henryk: „Silenced“ (2011), „No One Will Save You“ (2023), „Ahsoka“ (2023), „The Continental: From the World of John Wick“ (2023)