ÕL VIDEO | Margareth Mürk oma lohutusvooru esinemisest: „Oleks saanud paremini, aga see on okei. Alati ei peagi hästi minema.“

„Tõesti, ma ei oodanud seda, kui ma täitsa aus olen. Aga see tuli! Ja ma olen tohutult õnnelik,“ ütleb neiu. Ja kuigi kohtunikele ja televaatajaile ta meeldis, siis lauljatar ise oma esinemisega päris rahule ei jäänud. „Ma olen väga suur perfektsionist. Nii et oleks saanud paremini. Aga see on okei, alati ei peagi hästi minema, ma ei pane pahaks seda endale,“ mõtiskleb ta.