ÕL VIDEO | ÖKOTOOTED ON AINA TASKUKOHASEMAD? Veganmessi külastaja: varem oli taimetoitlasena ostukorv kallim, enam mitte

Nädalavahetusel toimus Kultuurikatlas suur Veganmess, kus sai tutvuda uute ja huvitavate taimsete maitsetega ning looduslike ilutoodetega. Kui võiks arvata, et hinnaralli valguses on ka öko- ja vegantoodete hinnad lakke läinud, siis tegelikult see nii ei olegi. „Liha on nii palju kallimaks läinud, et hinnad on suht samad. Vanasti oli küll ostukorv kallim,“ ütles Veganmessi külastanud meesterahvas, kes on olnud viimased kolm aastat oma elust taimetoitlane.