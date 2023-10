ÕNNESÄRGIS SÜNDINUD! Missitüdruk Hanna-Sandra sattus raskesse liiklusõnnetusse: kuulsin pininat, nägin tossu ja kartsin, et auto süttib põlema!

Hanna-Sandra viibis laupäeva õhtul väikese sõpruskonnaga Väike-Maarjas. Aeti juttu ja veedeti niisama mõnusalt aega. „Seltskonnas viibis ka tuttav, kel on nii-öelda projektimasin. See on auto, millega on käidud ka autonäitustel. Selle omanik pakkus mulle välja, kas sooviksin temaga pisikese tiiru sõita. Muidugi olin nõus, sest kuigi ma ei pea end eriliseks autoentusiastiks, siis pisike huvi autode vastu on mul ikka,“ räägib ta.