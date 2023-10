ÕL VIDEO | Superstaarisaate finaali pääsenud Rute Trochynskyi kardab popivooru: „Olen pigem roki- ja ballaadide tšikk!“

Lohutusvoorust superstaarisaate finaali pääsenud Rute Trochynskyi käib pärast otsesaate salvestuse lõppemist ringi nägu naerul ja ütleb, et on edasi pääsemise üle väga õnnelik ja üllatunud. „Aga kuna mul on juba igasugu põnevaid asju ees ja tulemas, oleksin olnud väga õnnelik ka siis, kui ma ei oleks edasi saanud.“