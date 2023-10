DRAMAATILINE LAHUTUS: truudusetu mees nõudis printsessilt miljonit eurot ja prisket igakuist elatist!

Infanta Cristina (58) teatas mullu jaanuaris, et läheb oma mehest lahku. Vaid paar päeva varem oli lahvatanud skandaal: printsessi abikaasa Iñaki Urdangarin (55) oli tabatud teise naisega käsikäes Lõuna-Prantsusmaa rannas promeneerimas. Hispaania meedias levisid kuuldused, et tegu on tema kolleegi Ainhoa Armentiaga õigusbüroost Imaz & Asociados.