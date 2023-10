VÕIGAS PLAAN: armastatud Briti saatejuht pidi lähipäevil tapetama

Plumbile esitati süüdistus mõrva kavandamises ja inimröövile õhutamises. Reedel toodi turvamees juba Chelmsfordi kohtu ette. „See on väga tõsine väide,“ ütles ringkonnakohtunik Caroline Dickson Plumbile. „Väidetakse, et teie kodus oli esemeid, mida kasutati nende kuritööde toimepanekuks. Teine osapool viibib välismaal ja on teinud ettevalmistusi, et järgmisel nädalal Ühendkuningriiki saabuda.“