ÕL VIDEO | Eestit väisanud moelooja Roberta Einer raske haiguse seljatamisest: „Kuus kuud oli mul lühimäluga probleeme, nii et ma ei mäletanud isegi mobiiliparooli.”

Maailma moeskeenel tugevalt kanda kinnitanud Roberta Einer saabus Anne & Stiili inspiratsioonikonverentsile otse Londonist. Oma ettekandes rääkis ta, kuidas küpsemaks saades on ta väärtushinnangud muutunud ning terviseprobleemid on näidanud kätte, mis on elus oluline, mis mitte. Einer oli ka nõus kommenteerima septembri algul lahvatanud kleidiskandaali, kui selgus, et ühe partii kleitidel olid augud sees ja rahatagastused viibisid.