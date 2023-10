KERGE UURIB ELU | Igor Volke: kes on need nähtamatud olendid, kellega väikelapsed mõnikord sõbrustavad?

Päriselt ka, kes on need nähtamatud olendid, kellega väikelapsed teinekord pikalt suhtlevad – vahel nagu kuulaksid teraselt, vahel jälle naeravad lõbusalt kaasa? „Need on… inglise keeles on see nimi watchers – vaatlejad, jälgijad, kes ajavad meie keskkonnas oma asja,“ ütleb Igor Volke, kes ise nimetab end keskkonnaanomaaliate uurijaks. „Nelja-viieaastastel lastel on olnud kogemusi, kus niisugused olendid võtavad neid käekõrvale, viivad oma laeva ja siis neid… Need kirjeldused on õudselt põnevad.“