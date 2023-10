GALERII | TRANSS: Tallinna Fotokuu algas põneva näitusega

„Tänapäevast elu, mida valitsevad ekraanid, saab kirjeldada mitut moodi. Digisuhtluses on elava ja elutu või tõelise ja ebatõelise vahekord endiselt ebamäärane. See, mida kunagi mõisteti tegelikkusena, omandab ebatavalise kuju. Sellel on ebatõepärane tekstuur,“ kirjeldavad autorid.