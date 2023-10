GALERII | „VAU, KAS SEE ON PÄRISELT TAIMNE?" Veganmessil sai proovida nii hernepiima, seenekotlette kui ka vesimündist valmistatud kokteilisiirupit

Veganmess, endise nimega Taimetoidumess, on Baltikumi vanim vegan elustiili mess, milles tänavu osaleb üle 70 eksponendi Eestist ja välismaalt. Messil pakutakse söögi- ja tarbekaupa, uudistooteid ja vanu lemmikuid ning loomasõbralikke tervisetooteid, kosmeetikat ja kodukeemiat. Toimuvad ka põnevad ettekanded ja arutelud, taskuhäälingu avalik salvestus ning dokumentaalfilmi Eesti esilinastus. Publiku soovil on messil teist aastat heategevuslik tattoo flash. Kohal on ka ilusalong ja raamatukogu.



Kahe päeva jooksul astuvad messilaval üles ühiskonnaaktivist Maiko Mathiesen, kes esindab kestlikku majandussüsteemi edendavat organisatsiooni Estwatch, personaaltreener ja kahekordne Euroopa meister jõutõstmises Gert Koovit, tuntud suunamudijad Iti-Pätrik Järve ja Kristjan Klasen, tänavatoiduäri looja ja kirjamees Myrakas, psühholoogiliste oskuste konsultant Liisi Toom, tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni Cruelty Free Internationali tegevjuht Michelle Thew ning Eesti esimese küülikute varjupaiga MTÜ Rõõmsad Hüpped eestvedaja Kati Sulp.