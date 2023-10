ÕL VIDEO JA GALERII | Andrei Zevakin uuest reisisaatest: sa ei kujuta isegi oma halvimas unenäos ette, et peaksid alligaatoritega võitlema. Toibusin sellest kaks päeva!

Noorte saatejuhtide Andrei Zevakini ja Robin Valtingu jaoks oli suurim kultuurišokk Ameerika juures justnimelt suurus. „Kõikide asjade suurus oli täiesti ebanormaalne. Inimesed on suured, autod on suured, toidud on suured, joogid on suured, teed on suured. Kõik on suur,“ loetleb Robin. „Relvad on ka suured,” lisab Andrei.