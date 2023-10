GALERII | Reedel kuulutati Pärimusmuusika Lõikuspeol välja auhinna Etnokulp 2023 laureaadid

Aasta loo tiitli teenis välja Silver Sepp ja noorte laulupeo ühendkoor, lauluga „Mu rõõm on lõputu“. Aasta albumi preemia pälvis Trad.Attack! albumi „Bring It On!“ eest. Aasta artistiks kuulutati Mari Kalkun, kes sai möödunud aastal parima sooloartisti auhinna.



„Kui nominatsiooni voorus torkas silma noorte tegijate rõõmustav rohkus, siis publiku- ja žürihääletuse ühine tulemus viis pildi tasakaalu küpsete artistide ning värskemate tegijate vahel. Duo Mann & Juula on debütandina löönud võimsalt oma profikarjääri ukse pärani ja pälvinud kohe kaks auhinda. Samas on nii Juhan Uppin, Mari Kalkun kui Trad.Attack! tõestanud oma suurepärast vormi ning jätkuvat loomejõu lennukust. 2023. aasta sügis on toonud igati väärika saagi,“ tõdes žürii liige ja Eesti Pärimusmuusika Keskuse nõukogu esimees Ando Kiviberg.