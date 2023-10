PIDANUKS SIISKI LUBA KÜSIMA? Advokaat kommenteerib BSH elulooraamatu kõmulist esikaant: Kim Kardashianil on täielik õigus nõuda kogu tiraaži hävitamist

Brigitte Susanne Hundi raamat „Ärahellitatud printsess“ pole poelettidele veel jõudnudki, ent on juba sattunud küllaltki raju kriitikatulva alla. Otsemaid, kui skandaalitar avaldas oma elulooraamatu esikaane kujunduse, kergitati mitmel pool kulmu: tema raamatu esikaanel ilutsev pilt on üks ühele sarnane Kim Kardashiani kuulsa fotoga. Lextali vandeadvokaadi Henri Ratniku hoiatab, et säärase tegevuse eest on reaalne risk kohtukulliga silmitsi seista.