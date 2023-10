PALJU ÕNNE! Juubilar Rein Rannap: „Täna on mul tihe tööpäev, sünnipäeva tähistamine tuleb hiljem.”

„Teen paraku tööd laua taga, viimistlen noote,“ muigab maestro Rein Rannap, kes saab täna 70aastaseks. Selle asemel, et frakihõlmade lehvides pidutseda, on Rannap töösse mattunud. „Suured autorikontserdid on tulekul, aga nagu ikka kipub olema, on jäänud veel mõne uue seade nootide tegemine viimasele hetkele. Nii et täna on mul tihe tööpäev, sünnipäeva tähistame tuleb hiljem.“