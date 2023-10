Rängalt kukkunud filmidiiva Sophia Loreni tervisliku seisundi kohta tuli uut infot

Operatsiooni järel kirjutati meedias, et lõikus õnnestus ja pojad on emale suureks toeks. Ka Loreni mänedžer Carlo Giusti kinnitab väljaandele People, et tema kuulsa kliendiga on kõik hästi. Kuid tema sõnul vajab Loren paranemiseks vähemalt paari kuud. Näitlejanna murdis kukkudes nii puusa- kui reieluu. Õnnetusest teatas 24. septembril tema restoranikett.