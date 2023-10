IKKAGI INIMENE! Kim Kardashiani meigi alt paljastuvad prisked vinnid

42aastane nelja lapse ema tunnistas veebikülje Refinery29 intervjuus, et kannatab täiskasvanuea akne all. Inimesed pole seda märganud, sest Kim oskab vistrikke meigi alla peita.

„Oh, mul on olnud täielik akne, täielikud puhangud,“ ütles Kardashian intervjuus. Teistel pole tema nahahädadest aimugi, kuid Kim ise on kõike dokumenteerinud. „Kui inimesed seda näeksid, oleksid nad täiesti šokeeritud, et mind on see häda tabanud.“

Kim ütleb, et on proovinud akne raviks mitmeid vahendeid ja lisanud neid ka oma nahahooldussarja SKKN by Kim.

Kardashiani sõnul on tema nahk aastatega tundlikumaks läinud ning ta on näinud vaeva, et oma akne põhjuse jälile jõuda. Ta kahtlustas, et peab ehk õlide kasutamise lõpetama, siis aga märkas, et ei saa ka ilma õlita läbi ajada. „Asi võib olla hormoonides või toidulisandite vahetamises. Iga kord, kui muudan menüüd või proovin eri toite, on mu nahk tundlikuks muutunud.“