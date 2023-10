HÜVA NÕU | Kui tegu on pidurdava keskkonnaga, siis loobu suhtlemast kahjulikult mõjuvate inimestega ja vajadusel koli hoopis mujale

Inspiratsioon on loomingulise tegevuse lahutamatu osa. Looming laiemalt on võimalik kõikides erinevates eluvaldkondades – kunst, äri, teadus, kokandus jne. „Kõikidel erialadel on loominguline protsess vajalik, selleks et tööd hästi teha, kohaneda ühiskondlike muutustega ja olla nendega dialoogis ,“ selgitab performance kunstnik Al Paldrok ehk Anonymous Boh. Ta lisab, et inspiratsioon on loometegevuses uute mõttestruktuuride ja uute lahenduste alguspunktiks.