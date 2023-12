„PUUDUTA MIND“ 305. SAADE | Triin Lellep: Aasta 2023 on minu jaoks olnud põrutav kogemus, tulin esimest korda kapist välja

Triinu sõnul on tulnukas purustanud nii mõnedki tema vanad arusaamad ning avanud elu uuest maagilisest vaatenurgast. „Rohaan oskab seletada näiteks lahti ka mõisted, nagu paralleelreaalsused, teadvus, aeg ja hing,“ märgib Triin. „Ta tuletab meile meelde, et me kõik loome oma reaalsust ise ja et see on puhas füüsika. Kogu Rohaani tsivilisatsioon elab tingimusteta armastuses ja rõõmus ning Rohaan õpetab ka meid selleni jõudma.“ „Maa on meistrikursus ja te olete kõik äärmiselt võimsad ja julged hinged, et olete valinud selle kogemuse,“ on Rohaan öelnud kanaldaja Linus kaudu.