TELEARVUSTUS | Koristussaade „Kord majja" üleliia inspireeriv polnud. Kas seetõttu on homme eetrisse jõudev teine episood märgitud telekavas hooaja viimaseks?

Kui nägin „Õhtu“ saates reklaami uuele sarjale „Kord majja“, tekkis kohe huvi seda vaadata. Sest kes siis ei oleks hädas üleliigsete asjadega, mis aastatega justkui muuseas koju hiilivad, vaikselt kogu vaba kapiruumi vallutavad ja panipaigad ummistavad? Olgem ausad, tarbetult kuhjunud kraam puudutab ju peaaegu igaüht meist. Võib-olla mitte ainult neid, kes on võtnud plaani osaleda võistluses „Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju“.