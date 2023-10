„Sügislegendide“ täht Julia Ormond kaebas teda suuseksile sundinud Weinsteini kohtusse

1990. aastate filmitähe hagi kohaselt käis ta 1995. aastal – oma karjääri tippajal – koos produtsent Weinsteiniga New Yorgis ärilõunal. Üheskoos naasti produktsioonifirma üüritud korterisse, kus Weinstein Ormondi väitel end paljaks kooris ja teda suuseksile sundis.

Näitlejanna nõuab kahjutasu ka Disney ja Miramaxi stuudiolt ning oma endiselt talendiagentuurilt, kes tema sõnul jätsid teda Weinsteini suhtes kaitseta, ehkki oli teada, et Weinstein on oma naissoost koostööpartneritele ohuks. Kui Julia oma agentuurile Creative Artists Agency (CAA) juhtunust teatas, manitseti teda, et ta Weinsteini peale politseisse kaebust ei esitaks – teda ei usuks keegi ja Weinstein võiks tema karjääri tõsiselt kahjustada. Lisaks andis CAA Ormondile varsti sule sappa ja tema karjäär sai sellest ränga hoobi.