ARVUSTUS | Tõsieluseriaal „Armastus võidab alati“ ehk Kuidas igavad vanurid soojale maale nahistama viidi

Alanud sügishooajal teleekraanile jõudnud tõsieluseriaal „Armastus võidab alati“ ei tõota oma idee poolest just kõige igavamat vaatamist. Intriigid, klatš ja armuvalu on selle formaati ju sisse kirjutatud. Tõsielusaadete fännide jaoks, kes on pidanud lugu aga „Villast“ või „Vallalisest kaunitarist“, jääb vaatamine aga pehmelt öeldes lahjaks.